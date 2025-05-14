Вахтанговцы спели «Царя Эдипа» в Херсонесе

Артисты Театра Вахтангова, прибывшие на гастроли и так и не ступившие на севастопольскую сцену, отправились на экскурсию в музей-заповедник «Херсонес Таврический». На руинах Античного театра они и исполнили хор из трагедии Софокла «Царь Эдип». Правда, это была импровизация.

«Увы, об античной акустике речь не идет, конечно, и орхестра, и скена разрушены; часть амфитеатра занимает более поздняя постройка. Но мы с удовольствием вспомнили выпуск премьеры «Царя Эдипа» в превосходно сохранившемся амфитеатре города Эпидавра в Греции», — написали артисты в телеграм-канале театра после посещения Херсонеса.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял решение отменить гастроли Театра Вахтангова. Причиной стал гастрольный репертуар, в который вошли две постановки Римаса Туминаса — «Царь Эдип» и «Ветер шумит в тополях». М.Развожаев считает, что показывать спектакли не поддержавшего СВО режиссера в патриотической столице России — это особое кощунство.

А прибывшие 11 мая в Севастополь артисты московского театра вынужденный простой заполняют культурным досугом.