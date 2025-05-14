Прокурор запросил девять лет колонии для фигурантки дела о покушении на главу Крыма

В ходе прений сторон в Южном окружном военном суде прокурор попросил назначить девять лет лишения свободы Оксане Шевченко, проходящей по делу о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

В феврале 2025 года уголовные дела в отношении Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко о подготовке покушения на С.Аксенова поступили в Южный окружной военный суд.

«Окончательно прошу определить наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 2 года со штрафом в размере 500 тыс. рублей», — сказал прокурор.

По версии следствия, в феврале 2022 года гражданин Украины, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал организованную группу для совершения теракта в Крыму. В состав группы вошли Боднарь и Шевченко. Они должны были наблюдать за маршрутами и передвижением служебного автомобиля Аксенова для подготовки и совершения на него покушения. Позже в группу завербовали Ананьева.

Из Запорожской области Боднарь перевез радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля главы Крыма. Взрывчатку фигуранты спрятали в ранее арендованном Шевченко гаражном боксе в Симферополе. За маршрутом передвижения Аксенова они наблюдали с помощью установленной в арендованном нежилом помещении камеры видеонаблюдения.

В начале февраля 2024 года они были задержаны сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. В отношении фигурантов возбудили дела по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств». Боднарь и Шевченко заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.