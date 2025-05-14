Проходил мимо тира и решил пострелять...

Оперативники задержали подозреваемого в краже страйкбольного оружия из тира на сумму в 100 тысяч рублей.

Спонтанное желание пострелять закончилось для местного жителя уголовным делом, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

По версии полиции, ночью 27-летний пьяный мужчина проходил мимо тира. Решив пострелять, он сбил камнем навесной замок, разорвал тент и проник внутрь. В помещении желание стрелять сменилось желанием добывать. Мужчина открепил четыре страйкбольных ружья и скрылся с похищенным.

Случайные прохожие, услышавшие звуки взлома, позвонили в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого. Он сознался и сообщил, что половину похищенного уже сбыл неизвестному. Полицейские изъяли оставшееся оружие, которое вернут законному владельцу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы.