Профессия — реставратор

— Реставратор отдела фондов хранения произведений искусства Севастопольского художественного музея им.Крошицкого, заслуженный работник культуры Севастополя с 2020 года, член Союза художников России, лауреат многих севастопольских конкурсов, — представляется Т.Рыжова.

Забыть про свое «я»

Ее недлинный рассказ о себе начинается с 1976 года: окончила Крымское художественное училище им.Самокиша по специальности «художник». Реставратором стала по инициативе тогдашнего директора Севастопольского художественного музея Раисы Ивановны Поповой, которая присутствовала на защите диплома молодой художницы и предложила ей вакантную должность реставратора.

— Тогда я ничего о реставраторстве не знала. Но начала работать и влюбилась в это дело на всю жизнь, — с улыбкой вспоминает Т.Рыжова.

Ей пришлось долго учиться: сначала в Киевском реставрационном центре, потом в Московском НИИ реставрации, следом — во Всесоюзном художественном научно-реставрационном центре имени академика Игоря Грабаря. Не говоря уже о постоянном самообразовании, без чего, как оказалось, углубиться в профессию невозможно.

— Не каждый художник сможет стать реставратором, тут нужны определенный характер, образ мыслей, мировоззрение. Сложно забыть о своем творческом «я» в пользу автора произведения, которым занимаешься.

«Земский доктор» для картин

По словам Т.Рыжовой, главный принцип работы реставратора схож с врачебным: не навредить! У сторонних наблюдателей может сложиться впечатление, что сама по себе эта работа не сложна: подклеить, подмазать...

На самом деле всё происходит иначе: сначала надо провести диагностику, исследовать предмет реставрации визуально и с помощью специальных инструментов и оборудования.

— Сейчас у нас в музее есть необходимые инструменты и материалы, специальное сложное оборудование — ультрафиолетовые и инфракрасные установки, оптическая аппаратура. Последние позволяют поставить картине верный диагноз, определить, чем она болеет, каковы причины недуга, — рассказывает наша собеседница.

Оказывается, болезней у картин немало: от механических повреждений до патологии, связанной с биологическими повреждениями вредителями основы картины и красочного слоя.

Именно поэтому она сравнивает себя с земским доктором, который должен быть одновременно и терапевтом, и хирургом, и травматологом. А еще знать историю искусства, законы химии, физики, без которых не выработать технологию и рецептуру материалов для реставрации. А поскольку наука реставрации тоже не стоит на месте, нужно постигать новшества, разрабатываемые в крупных реставрационных центрах: общаться с коллегами, постоянно просматривать профессиональные видео в сети, ездить на конференции и стажировки, участвовать в мастер-классах и вебинарах.

Дедовские способы

Так Т.Рыжова называет проверенные временем способы реставрации художественных произведений: испытанные методики, устоявшиеся органические и синтетические клеи, растворители.

— В нашем музее все живописные картины прошли через мои руки, на каждую у меня составлены история болезни и реставрационный паспорт. Приступая к очередной реставрации, мне известно, что я делала с ней раньше, — признается Т.Рыжова.

При этом называет наиболее часто применяемые методы реставрации. К их числу относятся безвредные для произведений профилактические заклейки, применяемые в случае транспортировки картины. Они помогают сохранить красочный слой. Существуют укрепительные заклейки, с использованием теплых утюжков, электрошпателей, валиков, других приборов и инструментов.

Возращенные имена

Нелюбимчиков среди картин у Т.Рыжовой нет. Зато есть такие, чьи судьбы она сумела кардинально изменить.

Она вспоминает историю картины «Христос и самаритянка» Джованни Мария Моранди, ныне находящейся на временной экспозиции в кинотеатре «Москва». В 1911 году художественное полотно авторства Карла Маратта передали из Эрмитажа в Ливадию для украшения интерьера тогдашней царской резиденции, оттуда в 20-е годы после национализации картина попала в Севастопольский художественный музей и долгое время экспонировалась именно под фамилией Маратта. Когда же Т.Рыжова взялась за реставрацию картины, на обороте авторского холста проявилась надпись, что полотно написано другим художником — Джованни Мария Моранди. Оказалось, что по неизвестной причине подлинное авторство скрыли, заменив его на имя Маратта.

Еще одна интересная история касается судьбы копии с картины Гвидо Рени «Иосиф с младенцем Христом на руках». В 1951 году по приказу Минкульта в крымских музеях массово списывали произведения искусства на религиозные и крымскотатарские темы. Так вот, картину с подлинника Гвидо Рени не только списали, но и разорвали на 54 фрагмента.

— Все эти кусочки были изломаны и скручены. Я сначала распрямила все обрывки, присоединила их друг к другу, и оказалось, что это копия с картины Гвидо Рени «Иосиф с младенцем Христом на руках» из Императорского Эрмитажа. Это уже потом удалось выяснить, что картина была конфискована из ялтинского имения Натальи Времевой. Подлинник приобрел Эрмитаж в 50-е годы 19 века, в 1870-е его копировали, а в 20-е годы 20 века национализировали, передали в Севастопольский музей, а после списали за ненадобностью. Словом, я взяла ее в реставрацию, восстановила, дублировала. Картине возвращен ее инвентарный номер, и теперь она находится в наших фондах, — рассказала Т.Рыжова.

Коллекция Штейнберга

На реставрацию некоторых картин потребовались месяцы и годы. Но среди восстановленных Т.Рыжовой есть произведения одного автора, изучению творчества которого она посвятила более 20 лет. Речь идет об очень самобытном художнике Эдуарде Штейнберге. Благодаря Т.Рыжовой теперь в музее Крошицкого есть монографическая коллекция этого художника, единственная в России.

— Я занялась исследованием биографии и творчества этого художника после того, как в 1978 году его сын, живший в Ростове-на-Дону, передал нам картины отца, ушедшего из жизни в 1935-м. Присланная коллекция выглядела ужасно: скрученные рулоны с осыпающейся живописью, папки с рисунками вперемешку с гравюрами и архивными документами... Всё это пришлось приводить в порядок, разбирать и реставрировать живопись, графику, архивные документы. Потом в 1992 году мы организовали целую выставку, посвященную 100-летию художника, — поделилась реставратор.

Молодые тоже болеют

И это никакая не тайна. Да, картины болеют и тоже требуют реставрации. Реставратор поясняет, что прежде существовали специальные гильдии, которые готовили для художников доски, холсты, краски... Живописцы изучали технологии, у них были подмастерья, которые перетирали пигменты, мешали краски.

Теперь всё обстоит иначе: современные художники привыкли просто покупать краски и всё необходимое. А бывает, что грунты оказываются не совместимы с красками, в результате чего последние начинают трескаться и отваливаться. Пятидесятилетние, а то и моложе, картины из-за незнания художником технологий могут оказаться хронически больными. За их жизнь приходится постоянно бороться, проводя определенные реставрационные манипуляции.

Вне дома

Уже шесть лет основная часть фондовой коллекции Севастопольского художественного музея из-за ремонта хранится вне основного здания, что налагает на музейщиков особую ответственность.

— Мы создаем максимально приближенные к нормальным условия хранения картин и других экспонатов, контролируем параметры, следим за показаниями приборов: температурой, влажностью. Фиксируем их документально. Когда надо, включаем увлажнители, а бывает, что осушители. Разработали график реставрационных осмотров. Сейчас экспонаты музейной коллекции стоят упакованные, но мы регулярно выборочно разворачиваем их, осматриваем и снова заворачиваем. Музейная коллекция тоже ждет возвращения домой!