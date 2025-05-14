Проект реконструкции улицы Калича нужно переделать

Общественники нашли в проекте благоустройства одной из центральных улиц Балаклавы серьезные отклонения от нормативов, которые в дальнейшем могут повлиять на безопасность.

С конца марта перекрыта и разрыта часть улицы Калича — идет реконструкция канализационного коллектора. Логично предположить, что после прокладки новой трубы тротуарам и проезжей части не просто вернут прежний вид, а сделают лучше, чем было. Но член общественного совета при департаменте транспорта и общественного совета по проекту строительства яхтенной марины в Балаклаве Никита Клышко считает весьма спорным проект реконструкции участка автомобильной дороги по ул.Калича, разработанный симферопольским «Геопланом».

— Проблему проще всего объяснить, если сравнить реконструкции двух улиц: Большой Морской и Льва Толстого, — так начал объяснение своей позиции Н.Клышко.

На Большой Морской — широкие тротуары, мощение без фаски (скосов по краю плитки), что позволяет комфортно передвигаться людям на инвалидных колясках или с колясками или грузами. Вместо оградительных заборов высажены красивые кустарники. А проект благоустройства ул. Л.Толстого — типовой, низкого качества: тротуары максимально сужены, в пешеходной зоне установлены столбы и заборы, озеленение уничтожено.

По мнению общественника, проект реконструкции ул.Калича полностью повторяет все ошибки, реализованные на ул.Л.Толстого.

Так минимальная ширина тротуара по левой стороне на ул.Калича составит всего 0,74 метра, при нормативах от 1,2 до 2 м. В условиях высокой интенсивности движения пешеходов, переход улицы будет затруднен, особенно для маломобильных граждан, а пропускная способность пешеходов по такому тротуару — значительно снижена. При этом в проект заложена избыточная ширина проезжей части — четыре метра на каждую полосу. По нормативам можно сделать 3,5 м, высвободив при этом один метр для тротуаров.

Кроме этого, проектировщики ликвидируют парковку на пл.1 Мая. Частично парковочные места, конечно, компенсируют небольшими парковками на 10-20 машин, но их недостаточно.

— По моему мнению, необходимо предусмотреть возможность проложить велодорожку от перехватывающей парковки на въезде в Балаклаву недалеко от железнодорожного переезда до набережной — это 2,5 км. Общественный транспорт там ходит не так часто. Идея в том, чтобы обустроить велодорожку от парковки и передвигаться до набережной на велосипедах, самокатах, электроскейтбордах, — делится мыслями активист.

Его удивляет, что на самой набережной велодорожки есть, но как до них добраться с современными средствами индивидуальной мобильности, если в самой Балаклаве велодорожек нет?

Н.Клышко считает, что при реконструкции улицы можно отказаться от установки металлического ограждения, поскольку на проектируемой улице нет детских учреждений и регулируемых пешеходных переходов, а заменить его декоративной живой оградой.

И изменить проект еще не поздно: работы по реконструкции дороги пока не начались.

— Позже исправить ситуацию можно будет только в ручном режиме. Как это было произошло со столбами освещения на набережной Приморского бульвара. Когда губернатор увидел проблему и поручил некачественные столбы заменить на качественные. По сути, это выглядит странно: по поручению главы города меняются проектные решения, которые были утверждены государственной экспертизой, — уточняет общественник.

Благоустройство ул.Калича запланировано в рамках строительства яхтенной марины в Балаклаве. Строительная готовность которой в марте достигла 41%.

Общественный совет по яхтенной марине собирался лишь один раз — в июне 2022 года.