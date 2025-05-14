Пожарные на мотоциклах патрулируют парки и леса

С 1 апреля в Севастополе объявлен пожароопасный сезон, установлен высокий класс пожароопасности — четвертый из пяти существующих. В этот период сотрудники МЧС России уделяют особое внимание патрулированию лесных и парковых зон.

Транспортные средства для такой работы нужны быстрые и мобильные — потому к работе привлекается мотогруппа экстренного реагирования ГУ МЧС России по Севастополю. Вовремя заметить первые признаки возгорания и не дать ему перерасти в крупный лесной пожар — вот цели, которые стоят перед этим формированием. Маневренные и быстрые мотоциклисты МЧС зачастую прибывают к месту происшествия первыми.

— Патрулирование проводим каждый день по четырем маршрутам: Байдарская долина, Чернореченская долина, Северная сторона, а также город, захватывая мыс Фиолент и Гагаринский район. Патрулируем по шесть часов в день. В этом году пока возгораний не фиксировали, — рассказал Александр Шинкевич, старший инструктор-спасатель 2-й пожарно-спасательной части. — Но в прошлом году было очень жаркое лето, часто горела сухая растительность. Окурки, выброшенные из окон, — это основная проблема вдоль транспортных магистралей. Был такой день, когда мы одно за другим потушили три возгорания травы на Северной стороне из-за выброшенных окурков.

Вне зависимости от времени года мотогруппа оперативно оказывает помощь пострадавшим в ДТП. А еще мотоциклисты МЧС могут спасать людей на воде — для этого на борту транспортных средств имеется необходимое оснащение.

— Мотоциклы полностью автономны. Мы можем ликвидировать возгорания — есть огнетушитель и ранцевая установка пожаротушения, тушим водой и водно-пенным раствором. Если видим огонь или дым, то приступаем к тушению и при необходимости запрашиваем дополнительные силы — автоцистерны. Также на каждом мотоцикле имеется «Конец Александрова» для спасения на водных объектах, присутствует гидравлический инструмент для разжатия, откусывания элементов металлоконструкций. На ДТП мы используем его для деблокировки пострадавших и отключения АКБ. Оснащены также индивидуальным спасательным устройством закрытого типа, которое помогает выводить людей из задымленных помещений. Можем оказывать и первую помощь: у нас есть медицинская укладка со всеми необходимыми средствами, — продолжил рассказ А.Шинкевич.

Заметив мотопатруль МЧС в городской черте или на природе, граждане могут сообщить ему о происшествии напрямую. Но также нужно помнить номер экстренных служб. Сотрудников МЧС России можно вызвать по номеру «101».