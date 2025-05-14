Ночь музеев отметят бесплатными экскурсиями и мастер-классами

Предстоящую 17 мая Международную акцию «Ночь музеев» в Севастополе будут проводить разнообразно. Каждый городской музей разработал свою программу с тем, чтобы удивить и порадовать посетителей.

Впрочем, для многих севастопольцев желанным событием станет сама возможность бесплатно осмотреть музейные экспозиции, да еще в столь непривычное время суток. Итак, что будет и где.

Искусство и медиатехнологии

В Российской галерее искусств посетителям предлагают выставку в рамках проекта «Победа. Образ – Традиция». Это многогранное исследование образа Победы и традиции его представления в советском и русском искусстве.

В галерее представлены медиаинсталляции произведений, посвященных Великой Отечественной войне, иллюстрирующие силу и непобедимость русского духа. В экспозиции произведения Дейнеки, Корина, Лактионова. Оссовского. В каждой картине звучит радость Победы и счастье дальнейших свершений. Посетителей ожидает экскурсия по выставке и общение с экскурсоводом. Ночь музеев стартует в галерее в 18.00 и продлится до 20.00.

«Школа чистой радости» и «Иваново детство»

В Севастопольском художественном музее им.Крошицкого (в здании кинотеатра «Москва») Ночь музеев начнется в 17.00.

Посетителей ждут мастер-классы от севастопольского художника-абстракциониста Анатолия Бойченко, который проведет урок в «Школе чистой радости». Еще один мастер-класс называется «Открытка «Фронтовое письмо», там детей и взрослых научат складывать фронтовые письма-треугольники. Их даже можно будет отправить на передовую.

Совместно с Севастопольской детской художественной школой состоится небольшая презентация ныне реализуемого проекта «Подвиг М.П.Крошицкого глазами детей», с показом детских тематических работ.

Любители кино смогут в малом зале кинотеатра посмотреть фильм Андрея Тарковского «Иваново детство». Ночь продлится до 21.00.

Интересно будет всем

Музей обороны Севастополя присоединится к Международной акции сразу на трех площадках: в ретрокинотеатре «Украина» в 15.00 начнется показ фильма «Осажденные», на Малаховом кургане с 16.00 до 22.00 пройдет целый комплекс развлекательно-познавательных мероприятий, в том числе бесплатные экскурсии, концерт, спектакль СевТЮЗа «Вкус медной проволоки», мастер-классы и интерактивные площадки.

Участие в мероприятиях примут реконструкторы, которые организуют тематические зоны по различным периодам истории. Теме Крымской войны посвятят мастер-классы по изготовлению свечей, набиванию рисунка на платок, каллиграфии, чеканке монет, литью пуль, наложению гипса на руку манекена и т.д.

В зоне Великой Отечественной войны покажут полевой лагерь береговой артиллерии ЧФ 1941-1942 гг, интерактивную выставку «Оружие побед», выставку трофеев вермахта, узел связи РККА, полевой медсанбат и др.

Будет и площадка, посвященная СВО: среди экспонатов — образцы вооружения армии России и трофеи.

Посетителей также ждут интересные выставки, в том числе показательные выступления служебных собак.

Каждый час гостей будут приглашать на исторический экскурс «История одного экспоната», где расскажут о четырех уникальных экспонатах Музея обороны: модели корабля «Святой Константин», солдатской шинели, иконе Святого Николая, копии картины Ивана Айвазовского «Малахов курган».

Третьей площадкой Ночи музеев станет Сапун-гора, где для посетителей Диорамы с 18.00 до 22.00 будут проводить бесплатные экскурсии.