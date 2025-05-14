Движение автотранспорта на пл.1 Мая ограничат на год

Ограничения вводятся с 19 мая 2025 года до 12 мая 2026 года на площади 1 Мая в Балаклаве.

Будет запрещено движение по правой стороне, поскольку там появится выделенная полоса для проезда строительной техники. Это позволит ей беспрепятственно заезжать на стройплощадку на набережной Назукина, чему прежде мешали автомобили, оставленные в зоне действия запрещающего знака. Парковочную же зону обещают оставить доступной для для остановки и стоянки машин.

В Балаклаве сейчас ведется прокладка канализационного коллектора и строительство яхтенной марины. Строительная техника будет проезжать к месту работ по набережной Назукина. Там забивают сваи, на которые будет опираться причал таможенного пункта пропуска, говорится в сообщении пресс-службы правительства Севастополя.