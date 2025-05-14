Абрикос стал жертвой ДТП

Дерево на пересечении улиц Частника и Демидова сбил проезжавший мимо грузовик. Ствол абрикоса обломился, а крона упала на проезжую часть. К счастью, никто не пострадал.

На устранение последствий происшествия приехали работники Севавтодора: огородили место падения абрикоса, распилили ствол, собрали ветки.

За происходящим грустно наблюдала хозяйка близстоящего дома. Она рассказала, что абрикосу уже больше 50 лет, это вполне здоровое дерево, плодоносившее каждое лето. На нем и сейчас полно зеленых плодов. Как раз на этот счет шутят и автодоровцы — мол, случись это в июле, собрали бы заодно урожай абрикосов.

В отличие от них, хозяйке дома не до шуток, дерево столько лет радовало своим урожаем.

— А тут кто-то просто так, невзначай, задел и убил, — сетует она.

Женщина попросила рабочих не срезать под корень ствол дерева, оставить, как есть. Говорит, что однажды, ствол защитил стоящих у дома молодых людей от выскочившей с проезжей части машины.

Рабочие согласовали эту ее просьбу с начальством и оставили высокий пень. С надеждой, что абрикос возродится...