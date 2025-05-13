«Заминировал» ночной клуб в Новогоднюю ночь

По версии полиции, 32-летний местный житель разозлился на охранников, которые накануне не пустили его в развлекательное заведение и из мести за час до Нового года сообщил о минировании ночного клуба.

Завершено следствие по уголовному делу в отношении мужчины, который сообщил о ложном минировании ночного клуба в Севастоополе.

Следствие установило, что в конце декабря 2024 года охрана клуба на входе без объяснения причин в грубой форме не пустила мужчину. Оскорблен поведением персонала тот решил проучить заведение. Купил на рынке подержанный мобильный телефон, вставил в него ранее приобретенную сим-карту и в Новогоднюю ночь позвонил по номеру «112» в Единую дежурно-диспетчерскую службу Севастополя. «Соединившись с оператором со второго раза, мужчина сообщил ложную информацию о том, что ровно в полночь заведение будет взорвано, после чего выбросил сим-карту, а мобильным телефоном продолжил пользоваться», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

В ночной клуб срочно прибыли сотрудники полиции и кинологи с собаками, которые не обнаружили взрывных устройств и взрывчатых веществ.

«Шутника» нашли и задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объекта социальной инфраструктуры», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено, материалы с утвержденным прокуратурой города обвинительным заключением переданы в Ленинский районный суд Севастополя. Обвиняемый находится на подписке о невыезде.

В городской прокуратуре уточнили, что «минировали» в Новогоднюю ночь «объект социальной инфраструктуры по адресу ул.Ленина, 55». На Яндекс-картах это ночной бар «БуддаРум».