В Крыму подсчитали майских туристов

Загрузка гостиничного сектора с 1 по 11 мая составила более 70% — это лучше, чем в прошлом году, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Абсолютные цифры, сколько город-герой принял гостей на майские праздники он пообещал обнародовать позже, отметив, что только «Новый Херсонес» на майских каникулах посетили 122 тысячи человек.

«Мы очень постарались, чтобы даже в условиях ограничений и при повышенных мерах безопасности в городе был праздник, и это получилось», — отметил М.Развожаев.

В Крым приехали 357,7 тысяч туристов

Порядка 357,7 тысяч туристов посетили Республику Крым на майских праздниках, с 27 апреля по 11 мая, что на 34% больше, чем в прошлом году, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Большинство гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах — 73%, еще 20% приехали по железной дороге, 7% — по сухопутному маршруту через исторические регионы.

Для туристов работало порядка 400 коллективных средств размещения, средняя загрузка превысила 55%, а крупные курортные комплексы с развитой инфраструктурой были загружены до 100%. Больше всего туристов — свыше 180 тысяч человек — отдохнуло в городском округе Ялта, привел статистику С.Аксенов.

Он добавил, что повысился спрос и на летний отдых в Крыму. Глубина бронирования достигает 150 суток, средний уровень бронирования составил 47-49%. <...> При этом во многих отелях и санаториях стоимость отдыха остается на уровне прошлого года.