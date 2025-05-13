Обновляют туристические маршруты

Перед началом летнего сезона Севприроднадзор вместе с сотрудниками ГБУ «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства» и ГАУ «Центр развития туризма» провели обследование части Большой Севастопольской тропы (БСТ) от Балаклавы до Ласпинского перевала. Были выявлены поврежденные и недостающие навигационные столбы. Их заменят и добавят в ближайшее время.

В дальнейшем специалисты сверят, совпадают ли реальные маршруты и их треки в интернете, и проработают вопрос установки урн в местах отдыха.

В этом году планируется создать еще 10 дополнительных кольцевых маршрутов на БСТ — в Байдарской долине, в районе монастырей «Шулдан» и «Челтер-Мармара» и близи села Верхнесадовое, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Глас туристов

Сообщение о результатах обследования БСТ на странице Вконтакте «Правительство Севастополя» активно комментируют туристы. Они жалуются, что «дизайнерский» шрифт на навигационных столбах тропы совершенно не читаем: в тумане или в сумерки разобрать написанное невозможно.

Другая тема обсуждения — эндуристы, мотоциклы которых разрушают лесные тропы. Комментаторы попросят Севприроднадзор усилить патрулирование на БСТ.

В ответ Севприроднадзор сообщил, что их «инспекторы регулярно патрулируют особо охраняемые природные территории. В том числе они следят за соблюдением правил на Мысе Айя. Если инспекторы замечают, что на территорию заказника заезжают автотранспортные средства, они привлекают нарушителей к ответственности по статье 8.39 КоАП РФ». В 2025 году неоднократно выявлялись и привлекались к ответственности лица, управляющие мотоциклами, с назначением максимально предусмотренного административного штрафа.

Не меньше мотоциклистов любителей пройтись по живописным окрестностям Севастополя беспокоят дикие животные. По словам туристов, в районе горы Куш-Кая вдоль тропы обитает очень много кабанов. Они издают агрессивные предупреждающие звуки, пугая женщин и детей.

На это Севприроднадзор напомнил, что кабаны — часть экосистемы и не проявляют беспочвенную агрессию к людям. При встрече с ними лучше замереть и не привлекать к себе внимание.

«Лучший способ спастись от нападающего кабана — залезть на ближайшее дерево», — посоветовали в природоохранном департаменте.