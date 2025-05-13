На Мекензиевых горах построят крематорий

В Севастополе планируют построить крематорий. О сроках строительства пока речь не идет, но 12 мая на заседании архитектурно-художественного совета города обсудили архитектурный облик здания.

Под будущий крематорий выделили территорию на Северной стороне, в районе кладбища на Мекензиевых горах. Участок принадлежит управлению благоустройства. Как прозвучало на обсуждении, при проектировании учтены необходимые санитарные ограничения.

Главный фасад здания ориентирован на ул.Богданова, оттуда планируется организовать въезд на территорию. У здания крематория предусмотрено 23 парковочных места, а также озеленение — посадки яблонь и можжевельника.

Разработчик проекта ООО «Севастопольский городской крематорий» предложил два варианта архитектурного решения фасада — в темных и более светлых тонах, из которых севастопольским архитекторам показалось более уместным первый.

При обсуждении членов архитектурно-художественного совета более всего заинтересовал вопрос наличия в здании достаточного пространства для проведения ритуальных мероприятий. На это был получен ответ, что небольшой зал для прощания предусмотрен, но обсуждаемый проект — лишь часть проекта мемориального комплекса, который планируется реализовать в перспективе. Там будет и колумбарий, и большой ритуальный зал.

Как рассказал директор ООО «Севастопольский городской крематорий» Алексей Копылов, подобные проекты реализуются во многих городах страны.

Однако пока дело дойдет до создания всего комплекса, эксперты совета все-таки предложили разработать некие благоустроенные зоны ожидания, дабы новый объект изначально не вызвал у населения отторжения. Резюмирующим стало предложение освободить фасад от надписи «Крематорий», с чем согласилось большинство присутствующих.

— Крематорий необходим, если даже смотреть по общественному мнению, которое в последнее время появляется в СМИ. Очень много вопросов, связанных с расширением кладбищ. Крематорий — это объект, который бы позволил более эффективно использовать земельные ресурсы. Он запланирован также в Генеральном плане Севастополя, — прокомментировал представленное решение и.о.заместителя губернатора Севастополя Максим Жукалов.

Отвечая на вопрос о сроках строительства крематория, М.Жукалов отметил сложности, продиктованные наличием зон с особыми условиями использования территории.

— Как только режим ограничений будет изменен, можно будет говорить и о сроках. Пока подготовлены только проект и площадка, — пояснил он.