Мошенники пытались завладеть деньгами под видом записи в налоговую

Теплые майские дни для 23-летней учительницы начальных классов едва не были омрачены совершенным в отношении нее преступлением. Ей позвонила незнакомка, обратилась по имени и отчеству, представилась сотрудником налоговой инспекции и сообщила, что ее работодатель неправильно осуществлял налоговые отчисления. Для урегулирования вопроса о «ненадлежащей уплате налогов» она потребовала явиться в налоговое учреждение. Под предлогом оформления талона на личный прием звонившая попросила сообщить поступивший по смс код.

После этого сообщники «налогового инспектора» разыграли целый криминальный спектакль. Звонившие злоумышленники представлялись работниками «горячей линии портала Госуслуг» и специалистами «службы технической поддержки». Они стальными голосами сообщали, что учительница сообщила конфиденциальные данные преступникам, которые теперь будут получать на нее банковские кредиты и перечислять деньги на территорию Украины. Пугая уголовной ответственностью за финансирование националистических формирований и крупными штрафами за «отказ от сотрудничества», аферисты требовали неукоснительно выполнять их инструкции: получить в банке кредит и перевести деньги на указанные ими реквизиты.

Без одной минуты потерпевшая в последний момент вспомнила об уловках дистанционных мошенников, прекратила общение, изменила пароль личного кабинета и проинформировала о случившемся полицию.

Пресс-служба УМВД России по Севастополю напоминает, что настоящие должностные лица контролирующих и правоохранительных органов, сотрудники спецслужб, операторы мобильной связи, специалисты правительственного портала и медицинские работники никогда не спрашивают коды из смс и не понуждают к денежным переводам на «безопасные» счета. При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прервать разговор с незнакомцами и обратиться в полицию по телефону 102.