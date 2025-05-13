Минкульт считает ошибкой подбор спектаклей для гастролей в Севастополе

Министерство культуры России назвало ошибочным репертуарный выбор, сделанный руководством Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, в связи с чем все показы спектаклей, заявленных в рамках гастрольной программы в Севастополе, отменены.

«Минкультуры России уделяет большое внимание формированию репертуарной политики подведомственных учреждений культуры. При этом репертуарный выбор, осуществленный руководством театра, ведомство считает ошибочным. Данная позиция была доведена до руководства Театра Вахтангова, в связи с чем все показы спектаклей, заявленных в рамках гастрольной программы, отменены», — сообщили ТАСС в Минкультуры.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что власти города приняли решение отменить гастроли Театра Вахтангова с постановками режиссера Римаса Туминаса, который в 2022 году не поддержал СВО.

Театр привез в Севастополь постановки режиссера Р.Туминаса: «Царь Эдип» (2016) и «Ветер шумит в тополях» (2011), а также спектакль «Королева-мать» Сергея Яшина.

Римас Туминас — советский и литовский театральный режиссер. До 9 февраля 2022 года был художественным руководителем Театра Вахтангова. Он умер 6 марта 2024 года в возрасте 72 лет от онкологии.