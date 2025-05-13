Кинотеатр «Россия» временно закрыли

Севастопольский кинотеатр «Россия» с 12 мая приостановил работу. Из него будут делать филиал Национального центра «Россия», о чем сообщалось ранее.

Новость о закрытии подтвердил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев, пообещав, что филиал Национального центра «Россия» в Севастополе станет точкой притяжения для всех жителей и гостей города. На его территории создадут современную выставочную экспозицию, иммерсивный кинотеатр, универмаг товаров местных производителей, детскую лабораторию с мастер-классами и гастрономический ряд.

Филиал наццентра создается по поручению президента РФ Владимира Путина. Он будет первым в Южном федеральном округе. Здание планируется открыть для посетителей в конце 2025 года.