Идет набор в студии культурного центра «Бухта Казачья»

МКЦ «Бухта Казачья» — это новый культурный центр для всей семьи. В нем есть зрительный киноконцертный зал и конференц-зал, классы для кружковых и музыкальных занятий, художественные студии, кафе, летняя эстрада, оснащенная проекционным оборудованием с возможностью организации кинопоказов.

Всего в культурном центре предусмотрено 800 бюджетных мест для занятий в 20 студиях. Приемная кампания стартовала 12 мая, к середине первого дня уже было подано 320 заявлений. Ведется набор в студии вокальные, хоровые, театральные, изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества, судомоделирования, журналистики, кинематографии и историко-краеведческую.

МКЦ «Бухта Казачья» построен в рамках госпрограммы развития Республики Крым и Севастополя. Стройку начали в 2022 году и должны были закончить к концу 2023-го. Потом срок сдачи центра перенесли на декабрь 2024 года.