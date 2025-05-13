Фасад строящегося аквакомплекса не понравился членам Архсовета

Над фасадом строящегося физкультурно-оздоровительного акватермального комплекса в Загородной балке надо еще поработать, решили 12 мая на своем заседании члены городского Архитектурно-художественного совета.

По словам руководителя проекта «ПКБ ТК – Бюро» Владимира Митюкова, аквакомплекс запроектировали в стиле неоклассицизма, с элементами античности, подстать Новому Херсонесу Последнее, по его мнению, должно было понравится архитекторам. Однако такое уподобление вызвало разве что дружный смех присутствующих, особенно, когда докладчик сообщил, что наряду с проектом в серых тонах, есть второй, в терракотовых.

Запроектированное здание представляет собой двухэтажную постройку, высотой около 12 метров, 50 на 70 метров, при общей площади застройки 4600 квадратов и площади здания – 4100 квадратов. Остальная площадь будет занята открытой частью комплекса.

Как известно, аквакомплекс строится на месте бывшего недостроя — крытого ледового катка, соседствуя с СОК «Им.200-летия Севастополя», цирком-шапито и жилым массивом. Согласно проекту, в аквакомплекс войдут расположенные снаружи круглогодичные термальный и солевой бассейны, а также детские горки. Внутри здания на первом этаже расположатся входная группа, вестибюль, раздевалки, душевые, собственно, акватермальный комплекс с термальными помещениями: банями и саунами. На втором этаже будет буфет и также акватермальные помещения.

Главный вход устроен поблизости к пешеходной зоне и существующей парковке. Входную группу зачем-то украсили колоннами, что, очевидно, носит вовсе не функциональный, а украшательский характер. Впрочем, иных украшений на центральном фасаде практически нет. В результате, член Архсовета Валерий Дорошко даже сравнил архитектуру центрального фасада с конюшней. Решение бокового фасада, с множественными арочными окнами показалось архитекторам более интересным.

Еще одна претензия — мощение вокруг открытых бассейнов, его, по мнению членов Архсовета, также необходимо поменять. Сомнение вызвала также близость открытой зоны к территории цирка, это явно не будет способствовать релаксу и услаждению органов обоняния.

Итогом обсуждения стало приглашение вернуться с переработанным проектом через неделю.

— Если открытая зона не будет пользоваться популярностью или спросом, от нее откажутся. Основной объект — акватермальный комплекс закрытого типа. По поводу цирка, мы понимаем, что это объект мобильный, альтернативные варианты его размещения в капитальном здании уже прорабатываются. Будем вести переговоры с собственником здания цирка. Но без его согласия на иное место мы их переместить не сможем, — прокомментировал принятое решение и.о.заместитель губернатора Максим Жукалов.