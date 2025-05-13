Баран напал на старушку

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю устанавливаются обстоятельства гибели 85-летней жительницы одного из сел Раздольненского района.

«Пенсионерка скончалась от травм, полученных при нападении на нее сельскохозяйственного животного, находящегося на свободном выгуле. В социальных сетях сообщается, что ранее уже имелись факты агрессивного поведения животного, однако его хозяин не предпринимал мер контроля и изоляции от населения», — сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Крыму.

Руководителю Раздольненского межрайонного следственного отдела поручено возбудить уголовное дело, назначить и провести необходимые экспертизы, изучить доводы потерпевших и дать оценку действиям собственника домашнего животного, не обеспечившего его надлежащее содержание.

Комментаторы в соцсетях сообщают, что агрессивное сельскохозяйственное животное — это баран.