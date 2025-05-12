Смерть от неисправной газовой колонки может быть убийством

В комментариях в аккаунте приемной Председателя СК России Александра Бастрыкина «ВКонтакте» размещено обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств смерти 35-летнего мужчины в Крыму. В январе 2024 года пострадавший вместе с сожительницей приехал в Феодосию, чтобы купить земельный участок. При себе у него была крупная сумма денег. В том же месяце его тело обнаружено в арендованной квартире с признаками отравления окисью углерода из-за неисправной газовой колонки. Заявительница сообщила о неполноте расследования и высказала предположение о криминальном характере смерти родственника.

В ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю по данному факту расследуется уголовное дело.

Председатель Следственного комитета РФ А.Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым Владимиру Терентьеву доложить о предварительных результатах расследования уголовного дела, а также о причинах допущенной по нему волокиты. Кроме того, поручено принять меры к завершению расследования в кратчайшие сроки, сообщили в Информационном центре следкома России.