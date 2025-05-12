Прокуратура отмониторила четыре порносайта

По искам прокуратуры суд принял решения о признании информации, размещенной в интернете запрещенной к распространению на территории РФ. Теперь Роскомнадзор должен ограничить доступ к четырем сайтам.

Прокуратурой Ленинского района Севастополя по результатам мониторинга интернета выявлены сайты, на которых в свободном доступе размещена информация порнографического характера. Распространение таких материалов запрещено в соответствии со ст.4 Закона РФ «О средствах массовой информации», а также Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Прокурор района направил в Ленинский районный суд Севастополя четыре административных исковых заявления о признании данной информации запрещенной к распространению на территории РФ. Заявления удовлетворены в полном объеме, судебные решения направлены в Роскомнадзор для ограничения доступа к этим сайтам, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.