Приглашают волонтеров для уборки пляжа «Золотой»

Штаб общественной поддержки набирает добровольцев для очистки пляжа «Золотой» от последствий выброса мазута. Как пояснили в Штабе, фронт работ на этом балаклавском пляже имеется.

Волонтеров отправляют на уборку по мере необходимости, о дне выезда записавшихся будут предупреждать индивидуально и заранее. Подвозом к месту уборки занимаются севастопольские спасатели, они доставляют волонтеров на автобусах к месту уборки, а после довозят обратно.

Первый такой десант централизованно был отправлен на «Золотой» 11 мая, дата выезда последующего сейчас уточняется.

Сбор и регистрация желающих – в 9.00 около Центра общественной поддержки на ул.Б.Морская, 46. Потом добровольцы отправляются на пл.Ушакова, откуда в 9.30 автобусы отправляются в сторону Балаклавы. На месте волонтерам предоставляют необходимые средства индивидуальной защиты и инструменты для уборки. Ориентировочный выезд обратно — 15.00.

Присоединиться к экологическому десанту можно, позвонив по телефону +7(8692) 41-70-51 в любой день с 10.00 до 18.00.

Справка

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие 9,2 тысячи тонн мазута, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В результате бедствия в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на берег в районе Анапы и побережья Крымского полуострова. Ликвидация последствий ЧП ведется с 19 декабря волонтерами, МЧС и экологами.