Поверили заманчивым объявлениям в интернете

Мошенники придумывают новые способы обмана доверчивых покупателей и продавцов, прикидываясь сайтами интернет-магазинов, сервисами по поиску мастеров и используя онлайн-доски объявлений.

39-летний мужчина, мечтавший о собственном форматно-раскроечном станке, нашел выгодное предложение в интернете. Продавец казался надежным, фотографии — настоящими, а цена — просто сказочной. Но после перевода 95 тысяч рублей в качестве предоплаты «добросовестный» продавец внезапно перестал выходить на связь.

Еще более драматичная история произошла с 51-летним севастопольцем, решившим приобрести лазерный станок через интернет. Обсудив все нюансы сделки с иногородним продавцом, мужчина стал искать грузоперевозку и через некоторое время на его телефон начали поступать звонки от неизвестного, который предложил свои услуги доставки.

Мнимые продавец и дальнобойщик, стали торопить покупателя с оплатой. Поддавшись натиску, мужчина четырьмя отдельными переводами перечислил злоумышленникам 450 тысяч рублей.

УМВД России по Севастополю обращается к жителям: «Будьте бдительны! При покупке или продаже товаров в интернете не переводите деньги незнакомцам до личной встречи и проверки товара, пользуйтесь функцией безопасной сделки. Используйте только безопасные способы оплаты и не верьте слишком выгодным предложениям».