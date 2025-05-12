Отметили праздник в недостроенном досуговом центре

Культурно-досуговый центр на ул.6-й Бастионной — долгострой. Но и в таком виде там решили отметить День Победы. Правда, не 9 мая, а спустя два дня, что, впрочем, не столь важно.

Территорию долгостроя попытались хоть как-то привести в подобающий торжественной дате вид: очистили от мусора, местами скосили траву, установили шесть деревянных лавочек перед сценой, украшенной надувными шариками, государственными флагами и партийной символикой. В наскоро сколоченной деревянной беседке установили стол и скамейки.

В остальном будущий культурно-досуговый центр выглядит так: немощеные дорожки, недоделанный забор у которого размещены мусорные баки. Строительство центра явно затянулось во времени, да и в пространстве.

Как рассказала «Севастопольской газете» председатель территориального общественного самоуправления (ТОС) «Шестой Бастион» Наталья Соловьева, стройка стартовала еще в 2020 году.

Строить начали на средства выигранного гранта — три млн рублей с условием 10-процентного софинансирования членами ТОСа. Изначально планировались сцена, беседка, детская и спортивная площадки. Но начали с забора, который мощной стеной вырос вдоль кромки и без того узкого тротуара. Правда, и его достроить не удалось, поэтому часть территории, вплотную примыкающей к стенам ФБУ «Севастопольский центр стандартизации, метрологии и испытаний» ограждена профнастилом, изрядно покосившемся.

По словам Н.Соловьевой, основная причина долгостроя — тяжелые ковидные времена и нехватка денег. Причем, последнее обнаружилось удивительно быстро. После постковидной переоценки изначальный проект подорожал более чем в вдвое, о чем поставили в известность руководителя Ленинского района. Тот предложил искать поддержку у руководства города, ориентируясь, как минимум, на еще три миллиона. Выделят или нет деньги на достройку центра, пока неизвестно. Наверное выделят, так как выборы в Ленинском муниципалитете будут этой осенью, а общественная территория пребывает в состоянии откровенного запустения уже пять лет, что вызывает раздражение жителей района, не являющихся членами данного ТОСа. Им совсем не понятно, почему они вынуждены терпеть неудобства.

К слову, этих самых жителей на праздник не позвали: приглашенные артисты выступали для 20 избранных жителей улицы 6-я Бастионная в обрамлении все тех же мусорных баков.

— Мы все же надеемся, что наш досуговый центр получится достроить, — поделилась Н.Соловьева.