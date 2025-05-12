Наградили лучших медицинских сестер Севастополя

Это одна из самых благородных профессий. Именно медсестры выполняют все назначения врача, их неравнодушное слово играет важную роль в процессе выздоровления больного.

Всего в Севастополе трудится четыре тысячи средних медицинских работников, из них 3022 человека работают в государственных лечебных учреждениях. 12 мая в Международный день медицинских сестер 50 лучших работниц были отмечены грамотами и благодарностями правительства города, департамента здравоохранения, заксобрания и региональной Ассоциации медицинских сестер.

По словам заместителя главного врача по хирургической помощи Первой городской больницы Владимира Кузнецова, медицинские сестры ежедневно подставляют свое плечо не только больным, но и врачам.

— Сделать осмотр, назначение, выполнить операцию — работа большая, но сопровождение и непосредственно выхаживание больного — труд еще более тяжелый, монотонный и не менее важный и ответственный, чем работа самого врача. Поэтому мы и стоим рядом, когда боремся за жизнь пациента, — рассказал о коллегах В.Кузнецов.

Старшая операционная медсестра урологического отделения Первой горбольницы Анна Гаврюшенко прошла путь от перевязочной до старшей операционной сестры. По ее мнению без таких качеств, как ответственность, трудолюбие, милосердие и доброта в больнице делать нечего. Те, кто после первого года остаются в профессии, все по-настоящему преданы медицине.

— У меня бабушка была фельдшером, и я с детства росла среди медицинской литературы, много что слышала, много что видела. Меня всегда увлекала эта профессия. И я ни минуты не пожалела, что стала медицинской сестрой. Медицина — это призвание, — признается А.Гаврюшенко.

В январе 1974 года Международный Совет медсестер (ICN) закрепил за 12 мая дату празднования Международного дня медицинской сестры. Эта дата приурочена ко дню рождения Флоренс Найтингейл – первой английской сестры милосердия. Во времена Крымской войны эта женщина впервые организовала службу ухода за ранеными солдатами, чем способствовала значительному снижению смертности во время боевых действий. Она же организовала благотворительный фонд для создания первой в мире школы сестер милосердия.

В России праздник отмечается с 1993 года и объединяет всех средних медицинских работников разного профиля: медсестер, фельдшеров, акушерок, лаборантов.