Крымские музеи намерены вернуться к вопросу о принадлежности скифского золота

Коллекция скифского золота является слишком значимой, и крымские музеи, из которых были вывезены предметы, намерены вернуться к вопросу о ее принадлежности в будущем, сообщил ТАСС директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

«Мы не торопимся. Такие объемы наследия не могут просто исчезнуть, раствориться. Придет время, и мы снова вернемся к решению этой проблемы», — ответил он на вопрос о том, продолжается ли работа по возвращению коллекции.

Собеседник агентства отметил, что ввиду специальной военной операции и других обстоятельств перед музеями Крыма появились и новые важные задачи: «Текущие события несколько оттенили вопрос. Появились новые вопросы, уже связанные с наследием территорий, с сохранностью культурного наследия в исторических регионах Российской Федерации, и мы тоже связаны с их решением. Мы погружены в насущные задачи, которые ставит перед нами общество».

Скифское золото — коллекция более чем из двух тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник, «Херсонес Таврический» — и Украина.

В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. 27 ноября того же года Государственная таможенная служба Украины сообщила, что скифское золото привезли в Киев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявлял, что собрание артефактов принадлежит Крыму и должно храниться в крымских музеях.