Гастроли театра Вахтангова в Севастополе отменил губернатор

Театр им.Евгения Вахтангова должен был выступать в Севастополе по программе «Большие гастроли» (направление «Ведущие театры»), организованной Росконцертом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.

«Оказалось, что две из трех постановок, которые театр привез к нам, — режиссера Римаса Туминаса. Для тех, кто не знает: Римас после начала СВО говорил, что Москву надо бомбить, и хотел поставить спектакль «Мой друг Бандера», но сам отправился к фашистскому кумиру. Это — предатель», — написал в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Он считает, что показывать спектакли предателя в патриотической столице России, в Севастополе особое кощунство.

«Не понимаю и не принимаю выбор репертуара для гастролей, который сделал действующий директор театра Вахтангова, — возмущен М.Развожаев. — Не может быть двойной политики и оправдания такому в нашей стране, которая сражается сейчас за свои духовно-нравственные ценности каждый день».

Он пообещал объявить выговоры руководству департамента культуры и Театра им.Луначарского: «...нужно следить за тем, кто и с каким репертуаром приезжает в город».

Интересно, что 6 апреля также в своем телеграм-канале М.Развожаев писал о гастролях московского театра совсем иначе: «С 12 по 17 мая артисты будут блистать на сцене Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В. Луначарского. Зрители увидят спектакли «Царь Эдип», «Ветер шумит в тополях» и «Королева-мать». [...] Приезд вахтанговцев — это прекрасная возможность встретиться с великими мастерами сцены. На сцену театра Луначарского выйдут Людмила Максакова, Владимир Симонов, Евгений Князев, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Артур Иванов и многие другие».

Губернатор тогда был уверен, «что майские показы спектаклей прославленного московского театра станут началом доброй многолетней традиции вахтанговских гастролей в Севастополе».

Пресс-служба Театра им.Луначарского разослала прессе сообщение, что «объявленная ранее пресс-конференция по поводу гастролей Театра им.Евгения Вахтангова отменена. На данный момент это вся информация».

Пресс-служба Театра им.Вахтангова комментария по поводу отмены гастролей не дает.

Римас Туминас был художественным руководителем театра с 2007-го по 2022 год. После начала СВО он уехал из России, умер в 2024 году.