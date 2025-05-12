Будут ежемесячно выплачивать по 50 тысяч рублей стипендии

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны будут ежемесячно и бессрочно получать стипендию в 50 тысяч рублей Решение принято 7 мая на заседании городского правительства. Это будет прибавка к пенсии. Решение принято к 80-летию Великой Победы.

«Мы разработали проект, которым устанавливается ежемесячная пожизненная выплата стипендий 36 проживающим в городе Севастополе ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. И распространяет свое действие данный документ с 1 января 2025 года пожизненно, – представила документ директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

Среди получателей пожизненной стипендии также участники обороны Севастополя, таких жителей в Севастополе сейчас двое – Александра Ивановна Портная и Валентина Тимофеевна Сергушкина.