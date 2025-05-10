Штормовое предупреждение объявлено из-за угрозы заморозков

В Крыму из-за угрозы заморозков на 11 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях. Ночью и утром 11 мая в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до минус 1 градуса», — цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что высока вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур. Также возможно повреждение цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.

В МЧС добавили, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 101 или 112. Жителей призвали соблюдать осторожность, обезопасить насаждения и воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность.

Ранее министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк сообщал, что порядка 30% садов черешни и сливы пострадало в республике из-за заморозков и снега, настигших регион в начале апреля.