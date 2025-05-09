В Каче торжественно открыли парк Героев

«После реставрации в Каче открылся Мемориальный комплекс летчикам-черноморцам, известный также как парк Героев. По поручению губернатора в парке отреставрировали бюсты летчиков-черноморцев, привели в порядок гранитные тумбы, также обновили плиточное покрытие, заменили бортовой камень», — сообщила 9 мая пресс-служба правительства Севастополя.

На торжественной церемонии открытия губернатор Михаил Развожаев объяснил, что приложил все усилия, чтобы работы по благоустройству были закончены именно к юбилейной дате.

«Славная российская авиация появилась в Каче: именно здесь были заложены традиции отечественной авиационной школы. И когда в 1941 году началась война, то защищали и освобождали Севастополь герои-летчики, которые воспитывались в этих стенах. Конечно, мы не могли не отдать дань уважения Качинской авиационной летной школе. Поэтому я приложил все усилия, чтобы 80-летие Победы парк Героев встретил достойно. С 1965 года реконструкцию здесь не проводили. Бюсты 26 героев, выполненные мастерами и студентами Киевского художественного училища, за это время обветшали. И мы приняли решение отлить их в бронзе, чтобы они остались в веках», — подчеркнул глава города.

По его словам, сам парк постарались максимально благоустроить. Но основательно его будут приводить в порядок во время реконструкции местного дома культуры.

«Что касается дома культуры — мы обязательно его приведем в порядок. Это большие деньги, но мы постоянно работаем с правительством Российской Федерации, чтобы этот вопрос решить. Параллельно с реконструкцией ДК будет проведена и полноценная реконструкция сквера», — пообещал губернатор.

Председатель Качинского совета ветеранов Анатолий Станкевич поблагодарил главу города за восстановленный парк Героев: «Мы долго-долго поднимали этот вопрос, боролись за этот парк, и спасибо большое вам, что он теперь благоустроен».

Глава города, руководители муниципалитетов Северной стороны Севастополя, жители Качи возложили цветы к бюстам героев и к братской могиле летчиков-черноморцев.

Справка

Мемориальный комплекс в Каче открыт 3 ноября 1965 года в честь 20-летия Победы. Там установлены бюсты 26 летчиков-черноморцев: дважды Героя Советского Союза Сафонова Б.Ф. и Героев Советского Союза Авдеева М.В., Алексеева К.С., Белозерова И.П.,Борисова М.А., Войтенко С.Е., Герасимова Ф.Ф.,Гриба М.И., Денисова К.Д., Зюзина Д.В., Иванова Я.М., Кисляка Н.А., Кологривого М.М., Литвинчука Б.М., Любимова И.С., Марченко И.Т., Мироненко А.А.,Москаленко Г.В., Наржимского В.А., Наумова Н.А.,Острякова Н.А., Рыжова Е.М., Севрюкова Л.И., Снесарёва В.С., Старикова Д.А., Щербакова В.И.