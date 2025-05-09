Копии Знамени Победы развеваются над Крымом

«Одна из традиций, которая началась задолго до создания «Крым-Спаса» и Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым и которая насчитывает уже более 40 лет, — это установка знамени на зубцах плато Ай-Петри на высоте 1234 метра. По вертикальной стене в полном снаряжении наши сотрудники подразделения «Крым-Спас» поднимаются и устанавливают знамя», — сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексей Еременко.

Традиция родилась более 40 лет: сотрудники контрольно-спасательной службы Крыма ежегодно 9 мая ровно в 10.00 мск водружали копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на Ай-Петри. Эта акция проводится ежегодно независимо от погодных условий, с соблюдением всех мер предосторожности.

После присоединения Крыма к России традицию водружать знамена продолжили спасатели отряда «Крым-Спас».