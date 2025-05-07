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За пять майских ночей задержаны 26 нетрезвых водителей

Рябов Михаил

За прошедшие майские праздники сотрудниками Госавтоинспекции Севастополя пресечены факты нетрезвых поездок за рулем.

Во всех районах города в вечернее и ночное время были проводились профилактические рейды. Основной упор делался на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

С 1 по 5 мая дорожные полицейские задержали 26 автомобилистов с признаками опьянения, восемь из которых еще и не имели водительских удостоверений. На пьяных за рулем составлено 14 административных материалов, а 12 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. За отказ от медицинского освидетельствования предусмотрены аналогичные санкции.

Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит более серьезным наказанием — штрафом от 200 000 до 300 000 рублей, а также лишением свободы на срок до 2 лет.

Госавтоинспекция Севастополя призывает жителей и гостей города соблюдать безопасность на дорогах!