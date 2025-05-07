Выставка рассказывает об артиллеристах в боях за Севастополь

В ретрокинотеатре «Украина» 6 мая открылась выставка под названием «Слово – Богу войны. Артиллерия в боях за Севастополь». Представленные экспонаты рассказывают об участии артиллерийских подразделений во время Второй героической обороны Севастополя и в ходе освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Выставку приурочили к 80-летию Великой Победы.

Экспозиция актуализирует малоизученные и новые факты, свидетельствующие о массовом героизме советских воинов в боях за Крым и Севастополь. При этом подчеркивается выдающаяся роль артиллерии в организации обороны Севастополя и штурма города в мае 1944 года. Советские воины-артиллеристы самоотверженно сражались за Севастополь, многие бойцы были отмечены государственными наградами и даже званием Герой Советского Союза.

На выставочных стендах представлены оригиналы документы и оцифрованные копии фотографий из фондов Севастопольского музея обороны и Центрального архива Министерства обороны.

Выставку можно посетить до 27 июля, вход свободный.