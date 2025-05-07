Вертолетный завод передают Ростеху

ФГУП «Севастопольское авиационное предприятие» за два года преобразуют в акционерное общество и все его акции передадут госкорпорации «Ростех».

«Принять предложение правительства Российской Федерации о преобразовании федерального государственного унитарного предприятия «Севастопольское авиационное предприятие» в акционерное общество, 100% акций которого находится в федеральной собственности и передается в качестве имущественного взноса Российской Федерации государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», — говорится в указе Президента №283 от 5 мая 2025 года.

Правительству РФ поручено в течение 25 месяцев обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных указом.

Расположенная на восточном берегу бухты Омега «Вертолетка» — одно из старейших предприятий Севастополя. В октябре 2024 года ему исполнилось 95 лет. Это специализированное авиаремонтное предприятие, которое занимается капитальным ремонтом, переоборудованием и модернизацией различных типов вертолетов, связи и навигации. Оно включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса России.

С 2015 года перешедший в ведение Минпромторга завод испытывал значительные трудности с заказами по ремонту вертолетной техники, а его территория рассматривалась как площадка для элитной застройки. В октябре 2020 года во время рабочей поездки в Севастополь министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что находящийся на берегу моря вертолетный завод переведут в промышленный район, а территорию в бухте Омега отдадут под застройку. Через год портфель заказов для Севастопольского авиационного предприятия был сформирован до 2023 года, а от планов его переноса Минпромторг отказался.

В октябре 2022 года предприятие реорганизовали в филиал ФГУП «Авиакомплект». Сообщалось, что оно получит на модернизацию 4 млрд рублей.