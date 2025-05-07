Ремонтировать сквер у Центрального рынка продолжат

На вторую очередь ремонта сквера у Центрального рынка на ул.Одесской выделили почти 76 млн рублей.

И этот факт точно должен порадовать горожан, которых выполненный в 2024 году ремонт откровенно разочаровал. Вместо обещанного благоустройства всей территории сквера от ул.Генерала Петрова до ул.Сенявина обновлению подверглась только малая его часть, прилегающая к остановке «Центральный рынок». Фактически рабочие поменяли старую тротуарную плитку на новую и заменили скамейки со спинками на неудобные без спинок. Последнее вызвало наибольшее неудовольствие завсегдатаев сквера.

Изначально же жителям соседних улиц представляли на обсуждение проект, который предусматривал благоустройство территории в 6700 квадратов, в том числе аллею вдоль школы №44, с озеленением, скамейками, урнами, приствольными решетками, аркой с декоративным освещением и даже качелями.

Тогда некоторые из представленных элементов вызвали критику жителей, они ведь еще не знали, что большая часть идей проектировщиков ООО «Новый город» так и останется нереализованной, а сумма контракта, заключенного в июле 2024 года между ГБУ «Парки и скверы» и ООО «Монтаж Строй» составит всего-то 8 млн рублей.

И вот теперь ремонт будет продолжен

Правда, на этот раз на средства межбюджетного трансферта «из бюджета города Москвы бюджету города Севастополя в целях реализации мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции, реставрации и благоустройству парков, скверов, набережных, пляжей, общественных пространств и улиц города Севастополя в 2025 году». Так значится в приказе от 24 апреля 2025 года опубликованном на сайте департамента городского хозяйства.

Общая сумма межбюджетного трансферта на этот год составляет 188,533 млн руб, что включает несколько объектов. Сквер у Центрального рынка входит в это число с суммой 75,9 млн рублей.

Помимо него, в перечень включены капитальный ремонт территории Приморского бульвара (16 млн рублей), благоустройство парка им.50-летия Октября в селе Хмельницком (33,9 млн руб) и благоустройство территории, прилегающей к памятнику «Солдат и Матрос» (12,7 млн руб).