Поднимут Крепостной флаг над 10-й батареей

Мероприятие приурочили к первому подъему флага на укреплениях батареи 12 мая 1809 года. Тогда же Севастополь был объявлен главной крепостью России на Черном море.

Сообщается, что в мероприятии примут участие музыканты военного оркестра Севастопольского полка Росгвардии, а также реконструкторы в исторической форме 19 века. Последние выступят в качестве почетного караула.

Церемонию подъема флага решили посвятить предстоящему Дню Черноморского флота РФ – его отмечают ежегодно 13 мая. Еще одной целью станет привлечение внимания к 10-й береговой батарее – участнице двух оборон Севастополя. Активисты РВИО в последние годы ратуют за приведение батареи в надлежащий вид, а также благоустройство территории вокруг этого памятника истории.

Подъем Крепостного флага состоится 12 мая в 11.00. Ориентировочный адрес батареи – ул.Катерная, 45.

Справка

10-я батарея — долговременное укрепление, построенное в 1834 году. Она представляет собой земляную батарею, с бруствером, облицованным камнем и каменными пороховыми погребами. Во время Крымской войны укрепление получило название «Карантинный форт».