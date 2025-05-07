Оператор пляжа «Серебряный» не поменялся

Подведены итоги конкурса на лучшее эскизное предложение по благоустройству Ближнего пляжа в Балаклаве. Его победителем стала бывший оператор.

Конкурс проводили в связи с окончанием действия предыдущего договора с оператором пляжа. Его участники должны были предложить свое видение благоустройства рекреационной территории и озвучить предполагаемый на это объем инвестиций.

Участвовало три претендента, которые предложили вложить в пляж 7, 13 и 18 млн рублей. Победа досталась самому щедрому участнику. Оператором пляжа на 10 лет стала ИП Ольга Рыжик. Она же выигрывала и предыдущий конкурс. С ней Балаклавская администрация и заключит новый договор.

Пляжей осталось 26

В этом году в Севастополе будет 26 официальных пляжей: «Андреевка», «Наш Парус», «Звездный берег», «Орловка-1», «Вязовая роща», «Нахимовец», «Любимовка», «Любимовка-2», пансионат «Радость», «Алькадар», «Горизонт», «Учкуевка», «Ушакова балка», «Солнечный», «Песочная бухта», «Песочный», «Аквамарин», «Парк Победы», «Омега», «Солдатский», «Яшмовый», «Серебряный», «Ласпи», «Дельфин», пансионат «Изумруд» и «Хрустальный».

Пляж «Золотой» в этом году исключен из списка официальных.

Отметим, что из этих оставшихся 26 пляжей доступны для бесплатного посещения не все. А некоторые, находящиеся в ведении детских лагерей, и вовсе недоступны простым отдыхающим.