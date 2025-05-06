Житель Челябинска срыл культурный слой в Любимовке

УФСБ России по Республик Крым и Севастополю пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, который подозревается в повреждении объекта археологического наследия на территории Севастополя.

Установлено, что житель Челябинска, 1969 г.р., купил земельный участок, частично расположенный в границах территории объекта археологического наследия «Поселение Василядя балка» в Любимовке (VIII-X вв). Севнаследие предупредило нового землевладельца о необходимости провести историко-культурную экспертизу на участке. Но мужчина начал земляные и строительные работы без выполнения требований по обеспечению сохранности ОКН. В результате закладки фундамента был разрушен культурный слой памятника археологии.

По заключению эксперта, ущерб историческому поселению составил 960 тысяч рублей — это стоимость затрат на проведение срочных спасательных археологических раскопок.

На землевладельца следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по статье «Повреждение объекта археологического наследия», предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В документах Севнаследия о мероприятиях по обеспечению сохранности ОКН в районе Алькадара в Любимовке «Поселение Василядя балка», датированных 2022 годом, говорится, что земля предназначена для ведения земельного крестьянского хозяйства и принадлежит гражданину РФ Владимиру Журавлеву.