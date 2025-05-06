За ремонт Памятника героям-подводникам взялись ямальцы

Такая информация прозвучала 5 мая на аппаратном совещании в правительстве города.

По словам руководителя Севнаследия Ирины Масликовой, сейчас уже начато проектирование.

— Это будет большая работа по восстановлению инженерной функции данного объекта, там есть проблемы с облицовкой плиткой. Поэтому, чтобы не испортить, нам нужно дождаться полноценной реставрации, — сообщила И.Масликова.

В скором времени планируется реставрировать и Памятник авиаторам-черноморцам на пр.Генерала Острякова.

— Проект уже согласован, это очень хороший проект, который устраняет все проблемы, связанные с трещинами, имеющимися на памятнике, — прокомментировала новость И.Масликова.

Третий знаковый объект, нуждающийся в реставрации, — Памятник воинам 2-й гвардейской армии на мысе Кордон на Северной стороне. Этот проект также уже разработан и должен зайти в Севнаследие на согласование.

Все три памятника приведут в надлежащий вид по упрощенному порядку. Соответствующий приказ Министерства культуры РФ вступил в силу с 1 сентября 2024 года.

— Севнаследием был подготовлен список ОКН, на которых возможно проведение работ в упрощенном порядке. Более 150 объектов были распределены за 34 исполнителями для проведения работ по благоустройству и текущему ремонту. На начальном этапе был произведен осмотр памятников, затем определены виды работ для каждого объекта, — сказала И.Масликова.

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об имеющихся предложениях руководителей других регионов оказать помощь в реставрации севастопольских ОКН.

— Губернатор Тюменской области также высказать готовность помочь. Отказываться не будем, будем обсуждать, — сказал глава города.