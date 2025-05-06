В Севастополе заработают 17 детских оздоровительных лагерей

В 2025 году году севастопольских школьников примут на оздоровление 17 лагерей, в том числе три загородных: «Ласпи», «Горный», частный лагерь «Алькадар», сообщил 5 мая на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента образования Максим Кривонос.

Количество пришкольных лагерей в этом году увеличили на четыре, добавлены лагеря на базе общеобразовательных школ и школ-интернатов. Севастопольских детей также примут и за пределами Севастополя, в крымских лагерях «Жемчужина», «Звездный», «Эволюция» и «Корсунь».

По словам директора департамента образования Максима Кривоноса, в этом году планируется охватить летним оздоровлением на 190 детей больше, чем в прошлом.

«Согласно региональному законодательству, у нас 13 категорий детей, которым предоставляются путевки за счет бюджета города, – сказал М.Кривонос. Приоритетное право при получении путевок отдается детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам и детям участников СВО. Во вторую очередь путевками обеспечиваются дети отдельных категорий, которые не были обеспечены путевками в прошлом году, в третью — дети отдельных категорий, которые были в лагерях минувшим летом. Категория «Талантливые и одаренные дети» получает путевки по результатам участия в различных олимпиадах и конкурсах.

Всего летом 2025 года предполагается охватить летней оздоровительной кампанией 6667 детей.

Прием заявлений на первую смену продлится до 14 мая. Подать заявление можно через Госуслуги.