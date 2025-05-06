Спектакль «Марусино сердце» стал лауреатом театрального фестиваля

Спектакль севастопольского ТЮЗа «Марусино сердце» стал лауреатом фестиваля «Театр Победы» в номинации «За лучшее театральное воплощение подвига Малой Родины в общей победе».

Награды фестиваля вручали 5 мая на сцене Центрального академического театра Российской Армии. Спектакль «Марусино сердце» о Герое Советского Союза Марии Байде попал в десятку лучших военно-патриотических спектаклей России, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Автор пьесы о сильной и бесстрашной женщине, которой выпала нелегкая судьба, — руководитель СевТЮЗа Андрей Маймусов, постановщик — режиссер Владимир Соловьев. Увидеть спектакль «Марусино сердце» можно 8 мая в 18.30 на основной сцене СевТЮЗА на ул.Гагарина.