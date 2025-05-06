Рассекречены документы о медицинских экспериментах гитлеровцев в Крыму

УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в преддверии Дня Победы сообщило о рассекречивании документа, касающегося медицинских экспериментов, которые гитлеровцы проводили над людьми во время оккупации Крыма.

«Рассекречен документ, посвященный медицинским экспериментам нацистских врачей над советскими военнопленными и гражданскими лицами в оккупированном Симферополе. Документ представляет собой спецсообщение начальника отдела контрразведки «Смерш» 51-й армии полковника А.Т.Никифорова, которое он направил 24 апреля 1944 года (Симферополь освобожден от оккупации 13 апреля), <...> «о проводившихся немецкими врачами в строжайшей тайне каких-то опытах над трупами и экспериментах над русскими военнопленными и мирным населением», — говорится в сообщении.

Информация была получена во время агентурно-оперативной работы. Так благодаря показаниям бывшего служащего прозектуры 1-й Советской больницы Симферополя Ивана Галкина удалось установить, что опытами со смертельным исходом над советскими военнопленными занимались немецкие военные врачи Готфрид Кюнтер и Оскар Шульц. «Как правило, эти эксперименты представляли собой изъятие внутренних органов (прежде всего почек) и испытания на военнопленных действия препарата тропакокаин, что приводило к атрофии конечностей периодом до 20 суток», — пояснили в УФСБ.

Согласно рассекреченным данным, медицинские эксперименты нацистских врачей проходили в строжайшей тайне, русский персонал больницы в них не участвовал.

«Группы из советских военнопленных, которые были отобраны для опытов, содержались в подвале. Более того, доставлялись в прозектуру в дневное время при изоляции всего русского персонала больницы, а когда проводились эксперименты, русскому персоналу, независимо от загруженности, предлагалось уходить домой, на работе оставались только немцы. Все попытки вынести информацию о медицинских экспериментах над советскими гражданами за пределы больницы строго пресекались немцами: так, были арестованы и расстреляны как партизаны сотрудник прозектуры Старун и его сын Игорь, который нашел записку, выброшенную из подвала одним из военнопленных», — рассказали в УФСБ.

Галкин и другие свидетели рассказывали: наряду с отобранными для медицинских экспериментов в больнице находилась группа советских военнопленных «в количестве 35 человек, у которых без их согласия брали кровь до 800 куб.см одновременно». Впоследствии эта кровь использовалась для переливания раненым немецким солдатам и офицерам.

Уникальные документы

Пресс-служба УФСБ также приводит комментарий профессора кафедры истории Крымского федерального университета им.Вернадского Олега Романько, который называет рассекреченное спецсообщение уникальным документом.

«Об опытах, проводимых немецкими врачами в концлагерях на территории Германии и оккупированных ею странах, известно довольно хорошо. Что же касается Крыма, то в советское время эти сведения специально не разглашались, а информация о медицинских экспериментах нацистов носила обрывочный характер. Теперь же, благодаря спецсообщению и другим рассекреченным документам, можно утверждать, что удалось практически полностью восстановить этот аспект преступлений оккупантов», — сказал историк.

Оккупация Крыма

Бои за полуостров начались осенью 1941 года, а последним оплотом советской обороны стал Севастополь, который продержался до июля 1942 года. Освобожден Крым был только весной 1944 года.

Как ранее сообщали в УФСБ, согласно обобщенным после войны сведениям, на полуострове были убиты и замучены 107243 мирных жителя и 44934 военнопленных, угнаны в Германию 85447 человек. Однако специалисты управления ФСБ считают, что в реальности жертв было больше, и с учетом рассекречиваемых данных требуется новое исследование вопроса.