Права будут менять 7, 10 и 12 мая

В Госавтоинспекции Севастополя рассказали о выделении дополнительного рабочего дня для получения и обмена водительских удостоверений

В майские праздничные дни в МОЭРТНиРАС Госавтоинспекции по Севастополю прием граждан по вопросам регистрации транспортных средств, обмену и выдаче водительских удостоверений, приему экзаменов будет вестись по следующему графику:

7 мая — с 8.00 до 17.00;

10 мая — с 8.00 до 15.30;

12 мая — с 8.00 до 15.30 часов (только замена и обмен водительских удостоверений);

8, 9, 11 мая — выходные.

Подать заявление на получение государственных услуг от ГИЮДД можно через портал госуслуг. Для получения российского или международного водительского удостоверения также можно обратиться в отделения МФЦ.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что регистрационно-экзаменационные услуги предоставляются на ул.Паршина, 29.