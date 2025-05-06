Права будут менять 7, 10 и 12 мая
В Госавтоинспекции Севастополя рассказали о выделении дополнительного рабочего дня для получения и обмена водительских удостоверений
В майские праздничные дни в МОЭРТНиРАС Госавтоинспекции по Севастополю прием граждан по вопросам регистрации транспортных средств, обмену и выдаче водительских удостоверений, приему экзаменов будет вестись по следующему графику:
7 мая — с 8.00 до 17.00;
10 мая — с 8.00 до 15.30;
12 мая — с 8.00 до 15.30 часов (только замена и обмен водительских удостоверений);
8, 9, 11 мая — выходные.
Подать заявление на получение государственных услуг от ГИЮДД можно через портал госуслуг. Для получения российского или международного водительского удостоверения также можно обратиться в отделения МФЦ.
Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что регистрационно-экзаменационные услуги предоставляются на ул.Паршина, 29.