Пять лет дано на усиление систем электроснабжения, газификации и водоснабжения

Государственная программа социально-экономического развития Крымского полуострова предполагает, что до конца 2030 года в Севастополе будут построены объекты, которые позволят расширить централизованное снабжение жителей газом, водой и электричеством, сделать его более надежным и снизить число аварий на сетях.

«В период с 2026 по 2030 год в рамках <...> мероприятия по газоснабжению и газораспределению в городе Севастополе будет завершен крупный проект по строительству кольцевого газопровода высокого давления от газораспределительной станции — 1 [в горах восточнее Севастополя], через Балаклаву [южнее ГРС-1], Фиолент к бухте Казачья [на юго-западной оконечности региона]. Реализация проекта позволит закольцевать всю газовую систему и обеспечить поставку ресурса во все районы, в том числе сельскую местность, перевести потребителей с печного и электрического отопления на газовое», — говорится в ответе правительства региона на запрос ТАСС.

Уточняется, что другой проект, по модернизации и развитию электросетевого комплекса, включает строительство четырех трансформаторных подстанций и воздушно-кабельных линий 110 кВ «Андреевка» и «Любимовка» (курортные поселки на побережье севернее города), «Фиолент» и «Индустриальная». Его цель — создать систему более стабильного энергоснабжения, в том числе для строящихся социальных объектов и новых жилых районов. Кроме того, необходимо снизить риски аварий на сетях: зимой 2025 года район мыса Фиолент несколько дней обеспечивался электроэнергией с перебоями, а для многих это означало также сложности с отоплением и водоснабжением.

Также в этот период планируется реконструировать гидроузел-3, увеличив производительность на 25% — до 160 тысяч куб.м, а также построить сети водоснабжения, станцию обеззараживания воды. Кроме того, предполагается увеличить охват централизованным водоснабжением, повысить его надежность и снизить число аварий на сетях.

«Модернизация городской инженерной инфраструктуры также включает строительство и реконструкцию канализационных очистных сооружений. Из них в рамках госпрограммы будут завершены два технически сложных, капиталоемких проекта: строительство канализационных очистных сооружений «Южные» и реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) «Северные». Целью реализации проектов является обновление и улучшение существующей системы очистки сточных вод, повышение ее эффективности, надежности и соответствия современным экологическим стандартам, увеличение производительности существующих КОС, снижение эксплуатационных расходов», — добавлено в ответе.

Кроме того, в рамках госпрограммы планируется модернизация двух транспортных развязок на въезде в город, которые позволят создать объездную дорогу, связывающую порт в Камышовой бухте с трассой «Таврида» и северную сторону города с южной, модернизация дороги Севастополь – порт Камышовая бухта – бухта Казачья, а также завершение двух ранее заявленных крупных проектов: медкластера с больницей скорой медицинской помощи, корпусом онкодиспансера и инфекционной больницей, а также яхтенной мариной в Балаклавской бухте.

О госпрограмме

Федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году, позднее она была переформатирована в госпрограмму. Ключевые из уже созданных объектов — Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса «Таврида». Объем финансирования госпрограммы составляет 840 млрд рублей.