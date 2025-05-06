Память в камне

Сейчас в городе 326 объектов культурного наследия (ОКН), увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной войны, сообщили «Севастопольской газете» в Управлении охраны объектов культурного наследия. Границы территории узаконены у 99% (322) таких ОКН, а документация выполнена для 90% (292). Памятников, посвященных Великой Отечественной войне и признанных в соответствии с нормами законодательства находящимися в неудовлетворительном состоянии, на сегодняшний день на территории Севастополя нет.

Действительно, за состоянием памятников войны в городе стараются следить и власти, и общественники. За последние два года, готовясь к 80-летию Великой Победы, в Севастополе провели реставрацию двух знаковых монументов — Обелиска «В честь города-героя» («Штык и парус») и скульптурной композиции «Матрос и солдат».

Первый — воздвигнут в честь присвоения Севастополю звания города-героя и как символ единства армии и флота. Сейчас мало кто помнит, что севастопольцы не сразу восприняли творение скульпторов С.Чижа, И.Макогона и группы архитекторов во главе с А.Баглеем и А.Шеффером. Но спустя десятилетия памятник стал восприниматься столь органично, что представить без него город уже невозможно.

Как и без памятника «Матросу и солдату». Заметим, что в соответствующих официальных документах Севнаследия памятник назван «Солдату и матросу», но мы-то знаем, что для Севастополя матрос главнее!

Этот монумент строили 35 лет: проект появился в 1972-м, а официальное открытие состоялось в 2007-м, правда, без запроектированного изначально мемориального комплекса с музеем.

Строить на мысе Хрустальный начали в 1981 году, а в 1988-м из-за начавшейся перестройки работы заморозили. В 90-х даже стоял вопрос о сносе почти готового, но изрядно разграбленного монумента. Но севастопольские ветераны встали на его защиту и отстояли. Торжественное открытие состоялось накануне очередного Дня Победы, тогда памятник назвали Монументом Славы, но название не прижилось. К тому же обелиск с таким названием уже есть на Сапун-горе. К слову, это один из первых воздвигнутых сразу после освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

Самым посещаемым монументом Великой Отечественной войне остается Мемориал героическим защитникам Севастополя 1941-1942 годов на пл.Нахимова. Именно к нему традиционно возлагают венки и цветы. А ведь и его судьба оказалась непростой, создателей — архитектора И.Фиалко и скульптора В.Яковлева, выразивших свою идею в виде железобетонного рельефа, символизирующего отражение трех штурмов на Севастополь во время второй героической обороны, долго упрекали в гигантомании.

Самый первый

Среди памятников Великой Отечественной войне есть более и менее посещаемые. К числу последних относится Памятник Славы воинов 2-й гвардейской армии на мысе Кордон на Северной стороне. Сформированная в октябре 1942 года 2-я гвардейская прошла боевой путь от Сталинграда до Восточной Пруссии, в мае 1944-го приняла непосредственное участие в освобождении Севастополя.

Проект памятника разработал участник боев за Севастополь К.Чанкветадзе. Интересно, что высотой обелиска в 1944 сантиметра автор увековечил год освобождения города. Открыли его уже 27 мая 1944 года. На лицевой стороне памятника — строки из Приказа Верховного Главнокомандующего с объявлением благодарности войскам 4-го Украинского фронта за освобождение Севастополя и слова: «В груди великого города будет вечно биться сердце русской славы».

История в памятниках

Сердце русской славы действительно повсеместно бьется в историческом центре Севастополя: на улице Подгорной совсем небольшим памятником увековечено место первой бомбардировки города утром 22 июня 1941 года.

На подпорной стене набережной Приморского бульвара в мае 1979-го был открыт Памятник морякам эскадры Черноморского флота: бронзовый круглый горельеф с изображением силуэта боевого корабля на фоне Графской пристани в обрамлении морских якорей и артиллерийских снарядов.

На 5-й Бастионной находится Памятник медицинским работникам Севастополя, а на подпорной стене в Екатерининском сквере — «Разведчикам Черноморского флота — бойцам невидимого фронта».

Все эти памятники устанавливали в разные годы, но с неизменной любовью к родному городу и к его героической истории. Памятник комсомольцам на улице Ленина открыт в октябре 1962-го, паровозу бронепоезда «Железняков» — в 1967-м, авиаторам-черноморцам — в 1981-м, подводникам-черноморцам на ул.Героев Севастополя — в ноябре 2000-го.

Закавказский вклад в Победу

У каждого памятника своя история. Памятник воинам 77-й стрелковой дивизии находится у подножия Сапун-горы. Дивизию сформировали в Баку еще в 1920 году как 1-ю стрелковую Азербайджанскую, потом присвоили ей имя Серго Орджоникидзе, а в 1937 году преобразовали в 77-ю горнострелковую. Потом ей было присвоено еще наименование «Симферопольская». В мае 1944-го воины дивизии штурмовали Сапун-гору. В 1974-м на месте боев открыли скульптурную композицию авторства азербайджанских архитекторов и скульпторов. В 2013 году представители азербайджанской диаспоры памятник привели к достойному состоянию. Но вот дорожный указатель на Сапун-горе утверждает, будто монумент посвящен только «азербайджанским воинам». Это неверно и требует правки.

Есть еще два памятника, посвященных закавказскому вкладу в освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Оба расположены слева от дороги в Балаклаву, у подножия высоты Горная: памятники воинам 414-й (Грузинской) стрелковой дивизии и 89-й (Армянской) стрелковой дивизии.

На самой высоте Горной установлен памятник 318-й Новороссийской стрелковой дивизии. 8 мая за эту высоту, доминирующую над местностью, развернулись ожесточенные бои. Она несколько раз переходила из рук в руки. Взломав ожесточенную оборону врага, первыми на вершину ворвались бойцы 89-го стрелкового полка, дивизия овладела высотой. Памятник воздвигли в 1944 году на месте братской могилы. Это монумент, сооруженный из инкерманского камня, на гранях которого укреплены мемориальные доски с именами погибших героев.

К слову, еще один указатель в районе Сапун-горы вызывал недоумение. Правда, он был посвящен памятнику периода первой обороны Севастополя. На табличке на остановке у Ялтинского кольца значилось: «Памятник киевским гусарам». Но правильно — Памятник гусарам Киевского полка.

Помним, гордимся!

Под таким девизом традиционно в преддверии Дня Победы горожане участвуют в субботниках, приводя в порядок братские захоронения, доты и дзоты времен Великой Отечественной войны. Школьники, студенты, общественники выходят на такую уборку целыми классами, группами, коллективами, семьями. Информация об этом поступает отовсюду: благоустроили объект культурного наследия «Братское кладбище пограничников и воинов 242-й горно-стрелковой дивизии», привели в порядок ДОТ №56...

Большинство севастопольцев делают это по личной инициативе, от велению души, по зову сердца.

Уход в упрощенном порядке

«По программе «Увековечивание памяти» в 2019-2025 годах проведены работы по благоустройству и реставрации на 40 ОКН. С 1 сентября 2024 года вступил в силу Приказ Минкультуры России, который позволяет в упрощенном порядке проводить работы по ремонту ОКН, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной войны. В связи с этим в честь празднования 80-летия Великой Победы был подготовлен список ОКН Севастополя, на которых возможно проведение работ в упрощенном порядке», — говорится в ответе за запрос «Севастопольской газеты».

Далее приводится информация, что теперь более 150 ОКН закреплены за 34 органами городской исполнительной власти для проведения уходовых работ и текущего ремонта. Кроме того, в Севнаследие поступают обращения и уведомления от общественных организаций и различных юридических лиц, в том числе от реставрационных и строительных организаций, которые по собственной инициативе планируют производство ремонтных работ в соответствии с упрощенным порядком.

Около 170 таких ОКН расположены в границах кладбищ, на которых работы по содержанию и ремонту проводятся силами служб департамента городского хозяйства.