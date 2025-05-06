Медсправку для лагеря выдадут прямо в школе

Чтобы исключить скопление людей в поликлиниках для получения медицинских справок, в этом году в школах создали медкомиссии, которые и будут выдавать необходимые медицинские справки.

Такая работа организована при взаимодействии двух департаментов: Образования и здравоохранения.

– В прошлом году мы полностью пролицензировали медицинские кабинеты, оснастили их автоматизированными рабочими местами. Теперь можно по месту все получать, – сказал директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.