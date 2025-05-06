Лифт на «Матроса Кошки» обещают запустить до 1 июня

Не установленный до сих пор лифт на отремонтированном подземном переходе у остановки «Памятник Матросу Кошке» вызывает множественные нарекания со стороны жителей города. Теперь подъемный механизм пообещали установить до конца мая.

В этом губернатора Михаила Развожаева 5 мая на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заверил и.о.замгубернатора Павел Иено. По его словам, все дело в отсутствии некоторых запчастей, что выявилось в процессе сдачи лифта Ростехнадзору.

— Поэтому ждем поставки. Как только примем запчасти... — попробовал объяснить ситуацию П.Иено.

— Они построили новый объект и теперь три месяца везут к нему запасные части?! — отреагировал глава города на доклад своего зама. — Вы подрядчикам объясните, что, может, сразу новый лифт купить, который нормально туда встанет. За их счет, разумеется,

М.Развожаев потребовал, чтобы до 1 июня лифт заработал, пригрозив в случае, если этого не случится, разбирательством.

Подземный переход за год отремонтировала краснодарская компания «Дорстройкубань-19». 4 ноября 2024 года объект открыли, но в эксплуатацию не сдали, так как установкой лифтов должна была заниматься другая компания. Также подрядчику нужно было устранить ряд недоделок и благоустроить близлежащую территорию.

К концу ноября погода испортилась, и после дождя по стенам отремонтированного за 300 млн рублей перехода потекла вода. «Дорстройкубани» пришлось выполнить дополнительную гидроизоляцию.

К Новому году переход подсох, и П.Иено пообещал губернатору, что лифты запустят в конце января, как только по конкурсу определят обслуживающую их компанию.