Инфраструктуру «Ласпи» и «Горного» обновят и расширят

– В этом году у нас идет возведение двух объектов в рамках федеральных средств. Выделены два модуля, по одному в «Горный» и в «Ласпи», – сообщил 5 мая на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента образования Максим Кривонос.

По его словам в ДОЛ «Ласпи» модульный домик будет установлен в первый раз, в «Горном» уже поставили три модуля, теперь поставят четвертый.

– К началу летней кампании ожидаем сдачу и запуск модулей в эксплуатацию, – сказал директор гороно.