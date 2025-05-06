Чистоту строек опять приказано контролировать

Тема аккуратного перемещения грунта и строительного мусора со строек по городу в очередной раз была поднята 5 мая на аппаратном совещании в городском правительстве.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в очередной раз обратил внимание и.о.директора департамента транспорта Станислава Таматаева, что КАМАзы со строек перемещают грунт и строительные отходы, не закрывая кузовы тентом. В результате, по улицам разлетается пыль и мусор, что в условиях города недопустимо.

– После зимы очень много пыли накопилось, в городе очень много строек, грунт постоянно сыпется. Не все соблюдают, к сожалению, правила перевозок.

Я поставил задачу, чтобы со строек не выезжали КАМАЗы с открытым верхом. Но они ездят по городу открытые. Что, порядок нельзя навести? Штрафуйте, я не знаю там... – высказал претензии главе гортранса М.Развожаев.

Заверения подчиненного, что дептранс старается контролировать процесс, главу города не особо убедили.

– Как в колхозе ездят по городу. Особенно по государственным объектам давайте мне доклад, кто там нас радует. Прямо выйдете со Стройнадзором и еще раз проверьте! Мойка колес должны быть при выезде со стройки! Верх закрывать глухими тентами, когда грунт перемещают и строительные отходы. Иначе, не намоешься, не напылесосишься эти дороги, – потребовал М.Развожаев.

Он также поручил к Дню Победы пропылесосить и пролить водой центральные улицы города, чтобы в городе было ощущение свежести.