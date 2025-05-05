Устроили песенный флешмоб на остановках

Песни под гармошку активисты Севастопольского клуба гармонистов «Волна» поют на остановках общественного транспорта уже не впервые — в конце апреля они уже выходили с этим на остановку у Приморского бульвара и на площади Лазарева.

На этот раз они собрались у ТЦ «Московский»: в защитной военной форме периода Великой Отечественной войны, мужчины — с гармонями в руках и с праздничным настроением в душе.

Сначала, прямо на месте — распевка, плавно переходящая в выступление. Последнее сразу привлекает внимание прохожих: «Ух ты! Что это тут такое?»

Кто-то останавливается послушать, кто-то достает телефон, начинает снимать, как самодеятельные артисты поют «Смуглянку», «Ты ждешь, Лизавета», «День Победы».

Как рассказал «Севастопольской газете» руководитель клуба «Волна» Владимир Кузнецов, изначально предполагалось спеть пару-тройку песен, а дальше «как пойдет». И пошло! За тремя песнями спели «Бьется в тесной печурке огонь», «Эх, дорожка фронтовая», «Вдов солдатских на заре не будите», «На побывку едет молодой моряк». А когда дело дошло до песни «По Крыму да по вольному», исполнители вместе с некоторыми зрителями пустили в лихой перепляс.

К этому времени у артистов в руках уже появились букеты цветов, которые им подарили благодарные слушатели с искренним: «Спасибо вам!» И это было только началом. Флешмоб продолжился в салоне маршрута троллейбуса №12, в который музыканты весело загрузились всем составом.

— Дорогие севастопольцы! Сегодня мы проводим флешмоб, который посвящаем приближающемуся Дню Победы! Поддержите нас! — обратился к пассажирам В.Кузнецов. Те охотно откликнулись на просьбу и уже через остановку с удовольствием подпевали: «Этот День Победы порохом пропах, это праздник с сединою на висках...»

Так было всю дорогу до остановки «ТЦ «Симолл». Там гармонисты вышли из троллейбуса и повторили свое выступление с ничуть не меньшим успехом.

Кто и откуда

Инициатива проведения флешмоба принадлежит руководителю клуба гармонистов «Волна» В.Кузнецову. Он рассказал о себе. Переехал в Севастополь в 2020 году, до этого много лет жил на Севере, в республике Коми. Сын участника боевых действий в Великой Отечественной войне, В.Кузнецов еще в детские годы ходил в клуб гармонистов, продолжая семейную традицию: отец играл на балалайке, на ложках...

Свою первую гармонь паренек приобрел на 34 рубля, выигранные в лотерею «Спортлото».

Нет, он не стал профессиональным музыкантом, после школы поступил в Ленинградский институт физкультуры имени Лесгафта, а по окончанию больше 15 лет проработал преподавателем физкультуры в средних и высших учебных заведениях. А в 1996 году ему было присвоено звание заслуженного гармониста России. Как так получилось?

В 90-х годах судьба свела В.Кузнецова с главным гармонистом страны Геннадием Заволокиным, после чего началось его участие в различных народных фестивалях. Иные, как «Гармонь собирает друзей», привлекали тысячи зрителей.

С этими своими наработками В.Кузнецов и переехал в Севастополь, задавшись целью организовать и здесь клуб гармонистов. Это ему удалось. В январе 2025 года при поддержке руководителя Севастопольского ДОФа Владимира Пискайкина в Екатерининском зале ДОФа был торжественно открыт клуб гармонистов «Волна».

— Идея организации флешмоба на остановках пришла сама собой. Я переговорил с нашими участниками и решили провести такое благотворительное мероприятие. Наша цель — показать уважение к памяти героев-фронтовиков, — объяснил В.Кузнецов.

Он также поделился своими планами организовать в Севастополе большой Всероссийский фестиваль. Говорит, что опыт и соответствующие наработки у него есть.