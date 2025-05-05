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Устроили песенный флешмоб на остановках

Щербакова Евгения

Гармонисты играют на остановках общественного транспорта песни военных лет.

Песни под гармошку активисты Севастопольского клуба гармонистов «Волна» поют на остановках общественного транспорта уже не впервые — в конце апреля они уже выходили с этим на остановку у Приморского бульвара и на площади Лазарева.

На этот раз они собрались у ТЦ «Московский»: в защитной военной форме периода Великой Отечественной войны, мужчины — с гармонями в руках и с праздничным настроением в душе.

Сначала, прямо на месте — распевка, плавно переходящая в выступление. Последнее сразу привлекает внимание прохожих: «Ух ты! Что это тут такое?»

Кто-то останавливается послушать, кто-то достает телефон, начинает снимать, как самодеятельные артисты поют «Смуглянку», «Ты ждешь, Лизавета», «День Победы».

Как рассказал «Севастопольской газете» руководитель клуба «Волна» Владимир Кузнецов, изначально предполагалось спеть пару-тройку песен, а дальше «как пойдет». И пошло! За тремя песнями спели «Бьется в тесной печурке огонь», «Эх, дорожка фронтовая», «Вдов солдатских на заре не будите», «На побывку едет молодой моряк». А когда дело дошло до песни «По Крыму да по вольному», исполнители вместе с некоторыми зрителями пустили в лихой перепляс.

К этому времени у артистов в руках уже появились букеты цветов, которые им подарили благодарные слушатели с искренним: «Спасибо вам!» И это было только началом. Флешмоб продолжился в салоне маршрута троллейбуса №12, в который музыканты весело загрузились всем составом.

— Дорогие севастопольцы! Сегодня мы проводим флешмоб, который посвящаем приближающемуся Дню Победы! Поддержите нас! — обратился к пассажирам В.Кузнецов. Те охотно откликнулись на просьбу и уже через остановку с удовольствием подпевали: «Этот День Победы порохом пропах, это праздник с сединою на висках...»

Так было всю дорогу до остановки «ТЦ «Симолл». Там гармонисты вышли из троллейбуса и повторили свое выступление с ничуть не меньшим успехом.

Кто и откуда

Инициатива проведения флешмоба принадлежит руководителю клуба гармонистов «Волна» В.Кузнецову. Он рассказал о себе. Переехал в Севастополь в 2020 году, до этого много лет жил на Севере, в республике Коми. Сын участника боевых действий в Великой Отечественной войне, В.Кузнецов еще в детские годы ходил в клуб гармонистов, продолжая семейную традицию: отец играл на балалайке, на ложках...

Свою первую гармонь паренек приобрел на 34 рубля, выигранные в лотерею «Спортлото».

Нет, он не стал профессиональным музыкантом, после школы поступил в Ленинградский институт физкультуры имени Лесгафта, а по окончанию больше 15 лет проработал преподавателем физкультуры в средних и высших учебных заведениях. А в 1996 году ему было присвоено звание заслуженного гармониста России. Как так получилось?

В 90-х годах судьба свела В.Кузнецова с главным гармонистом страны Геннадием Заволокиным, после чего началось его участие в различных народных фестивалях. Иные, как «Гармонь собирает друзей», привлекали тысячи зрителей.

С этими своими наработками В.Кузнецов и переехал в Севастополь, задавшись целью организовать и здесь клуб гармонистов. Это ему удалось. В январе 2025 года при поддержке руководителя Севастопольского ДОФа Владимира Пискайкина в Екатерининском зале ДОФа был торжественно открыт клуб гармонистов «Волна».

— Идея организации флешмоба на остановках пришла сама собой. Я переговорил с нашими участниками и решили провести такое благотворительное мероприятие. Наша цель — показать уважение к памяти героев-фронтовиков, — объяснил В.Кузнецов.

Он также поделился своими планами организовать в Севастополе большой Всероссийский фестиваль. Говорит, что опыт и соответствующие наработки у него есть.